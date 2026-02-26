Egy szabály, ami idén milliókat vehet ki a lakásvásárlók zsebéből – Mit mutat a JTM 2026-ban?
Nem a fizetésed lett kevesebb, és nem is az ingatlan veszített az értékéből. Egyszerűen csak 2026. január 1-jével megváltoztak a Jövedelemarányos Törlesztési Mutató (JTM) szabályai. De mi is pontosan ez a sokat emlegetett banki mutató, miért véd valójában téged is, és hogyan számolhatod ki hajszálpontosan, mekkora lakáshitelben gondolkodhatsz idén? Képzeld el a következő helyzetet: kinéztél […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.