Csak azt hiszed, hogy 10% elég! – Az Otthon Start legnagyobb csapdája, amibe bárki belesétálhat!
Szeptemberben elindul az Otthon Start Program, ami első látásra minden fiatal álma: FIX 3%-os lakáshitel és akár 10%-os önerő! De a valóság sokkal keményebb, mint ahogy ígérik…
Nem mindenkinek jár a 10%
Bár a kormányrendeletben ott virít a „legalább 10%” kitétel, ez nem azt jelenti, hogy mindenki ennyivel megússza. A bankok saját szabályaik alapján akár jóval magasabb önerőt is kérhetnek. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy egyáltalán ki jogosult a kedvezményre: bár a kedvezményes hitel mindenkinek, a 10%-os önerő…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.