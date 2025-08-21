Csak azt hiszed, hogy 10% elég! – Az Otthon Start legnagyobb csapdája, amibe bárki belesétálhat!

Szeptemberben elindul az Otthon Start Program, ami első látásra minden fiatal álma: FIX 3%-os lakáshitel és akár 10%-os önerő! De a valóság sokkal keményebb, mint ahogy ígérik…

Nem mindenkinek jár a 10%

Bár a kormányrendeletben ott virít a „legalább 10%” kitétel, ez nem azt jelenti, hogy mindenki ennyivel megússza. A bankok saját szabályaik alapján akár jóval magasabb önerőt is kérhetnek. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy egyáltalán ki jogosult a kedvezményre: bár a kedvezményes hitel mindenkinek, a 10%-os önerő…