Béke és nyugalom: Mesebeli ház a Dunakanyar szívében – MOST MÉG KEDVEZŐBB ÁRON!

Ha üdülőt vásárolnál, a Dunakanyar festői környezeténél nem találhatsz jobbat – ráadásul most egy különleges ajánlatot is bemutatunk! Egy mesebeli faház Kismaroson, a Futrinka utcában, most csökkentett áron várja új tulajdonosát. Ez az idilli nyaraló a tökéletes helyszín, ha elvonulnál a város zajától, és teljesen feltöltődnél a természetben.