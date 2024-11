Balatoni Szenzáció: Hatalmas Kerékpáros Központ Épül az Északi Parton!

A Balaton eddig is a kerékpáros turizmus egyik legnépszerűbb helyszíne volt, az elsősorban a 90-es években kiépült kerékpárutaknak köszönhetően. Most Balatonfüred várja majd a bringásokat egy olyan új kerékpáros központtal, amely egész évben lenyűgözi majd a sportolni vágyókat és a turistákat, további vendégeket vonzva ezáltal a város szálláshelyeire, amelynek okán továbbra is megéri majd Balatonfüreden ingatlanba fektetni!