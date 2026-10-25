Akár 15 millió forintot is kaphatnak a családok felújításra: Kapitány István elárulta, mire járhat az új támogatás
Újraindulhat az otthonfelújítási támogatás, ráadásul a tervek szerint akár a költségek 95 százalékát is fedezheti az állami segítség. A Wekerle Plusz részeként 2027-től családi házak és társasházi lakások energetikai korszerűsítésére is lehet majd támogatást és kedvezményes hitelt igényelni. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter már azt is ismertette, milyen munkálatokra lehet felhasználni a pénzt, és mekkora önerőre lehet szükség. A részletek azonban még egyeztetés alatt állnak – írja a Portfolio.
A tervek szerint országos program indulhat a családi házak és…Tovább a teljes cikkre
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