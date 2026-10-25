Változhat a tranzakciós illeték is jövőre. Hogyan hathat ez a számlaköltségekre?

A 2027-es költségvetés ismertetésekor elhangzott, hogy a tranzakciós illetéket is módosítaná a kormány. Ez egy bankokat terhelő adó, de az eddigi tapasztalatok alapján ezen adónemet sokszor átterhelik valamilyen formában az ügyfelekre. Ugyanakkor a változtatási tervek között van könnyítés és szigorítás. A Bankmonitor szakértői összeszedték, milyen hatása lehet az intézkedésnek a számlatulajdonosokra. A Portfolio oldalán megjelent […]