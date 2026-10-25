Változhat a tranzakciós illeték is jövőre. Hogyan hathat ez a számlaköltségekre?
A 2027-es költségvetés ismertetésekor elhangzott, hogy a tranzakciós illetéket is módosítaná a kormány. Ez egy bankokat terhelő adó, de az eddigi tapasztalatok alapján ezen adónemet sokszor átterhelik valamilyen formában az ügyfelekre. Ugyanakkor a változtatási tervek között van könnyítés és szigorítás. A Bankmonitor szakértői összeszedték, milyen hatása lehet az intézkedésnek a számlatulajdonosokra. A Portfolio oldalán megjelent […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.