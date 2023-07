6 aprónak tűnő dolog, amit ellenőrizzünk, mielőtt aláírjuk a bérleti szerződést!

A lakáskeresés rendkívül izgalmas időszak, még akkor is, ha bérelni tervezünk egy ingatlant, nem venni. Esetenként sokkal jobban járhatunk, mint egy saját lakással, de keresésnél ugyanazokra a tényezőkre kell odafigyelnünk, mintha megvennénk az adott otthont. Bár sok közülük apróságnak tűnhet, hosszabb távon hálásak leszünk magunknak, ha rászánjuk az időt, és jól átgondolva, mindent megfigyelve hozzuk meg a döntést.

A lakásbérlés előnyei

Bár a legtöbben saját otthonra vágynak, a bérlésnek is megvannak a maga előnyei. Ha egy olyan otthonban élünk, amelynek más a tulajdonosa, nem minket terhelnek a különböző költségek, úgymint a felújítás vagy egy-egy javítás ára. Ez nemcsak a lakáson belül érvényes, hanem a társasházon belül is, ugyanis ha vízcsövek felújítása vagy éppen a folyosók festése miatt plusz összeget kell befizetni a közös kasszába, akkor az is a tulajdonost terheli.

A bérelt lakás számos különböző személyes aspektus miatt is ideális lehet. Például akkor, ha csak ideiglenesen tartózkodunk egy városban valamilyen munkalehetőség miatt, vagy akkor, ha egy új szerelemre találtunk rá, és még korainak érezzük, hogy közösen vegyünk fel hitelt egy ingatlan megvásárlásához.

6 dolog, amit ellenőrizzünk, mielőtt bármit aláírunk

Ha az első benyomásunk pozitív, akkor is vannak olyan részletek, amelyeket célszerű ellenőrizni, nehogy már az első nap megbánjuk az üzletet.

Környezettanulmány

Nem szó szerint értendő, de mindenképpen figyeljük meg, hogy milyen a környezet! Nézzük meg a környék bűnözési statisztikáit, és járjunk körbe, hogy lássuk, mennyire rendezett az utca, amiben az ingatlan elhelyezkedik. A szomszédokról is kialakíthatjuk az első benyomást, akár az előkert, akár a bejárati ajtó alapján. Sok esetben elrettentő jel a hang is, ugyanis egy kiabálós szomszéd pokollá is teheti az életünket!

Mérőórák

Bár a költözés előtt lesz igazán lényeges, mégis érdemes megnézni, hol áll a mérőóra, és akár le is fényképezni azt! Ezzel elkerülhetjük, hogy váratlan meglepetések érjenek, és költözés után az előző lakó számláit kelljen kifizetnünk.

Csaptelepek, villanykapcsolók

Aláírás előtt nézzük meg, hogy minden megfelelően működik-e! Kapcsoljuk fel és le a lámpákat, valamint próbáljuk ki a tűzhelyet is, legyen az villany- vagy gáztűzhely. A csaptelepeket is ellenőrizzük, így a kézmosót, a mosogatót és a zuhanyt is – így kiderülhet, hogy nem csöpög vagy ereszt a csap. Amennyiben probléma van valamelyikkel, az nemcsak a nyugodt éjszakai alvást zavarhatja meg, de a vízszámlát is igencsak megduzzasztja.

Szigetelés

Legyen tél vagy nyár, a szigetelés ugyanolyan fontos. A megfelelően kivitelezett hőszigetelés ugyanis nemcsak a téli hidegtől véd meg, hanem a nyári melegtől is. Figyeljük meg a nyílászárókat: ne csak azt, hogy megfelelően zárnak-e, hanem azt is, hogy miből készültek! A műanyag ablakok és ajtók a legmegbízhatóbbak szigetelés szempontjából, persze ez nem jelenti azt, hogy ki kell fordulnunk a lakásból egy fa ablak vagy ajtó láttán. Azt viszont célszerű megkérdezni, hogy mikor lettek felújítva, hogy mennyire zárnak és szigetelnek jól, illetve hogy milyen vastagságú üvegből készültek.

Foltok

A víz- és penészfoltok is árulkodóak lehetnek. Nemcsak arra utalhatnak, hogy a lakás beázik, hanem arra is, hogy a szellőzése nem megfelelő. Sok esetben csupán a bútorok mögött jelennek meg a jellegzetes fekete foltok, úgyhogy érdemes benézni ezekre a helyekre is. Ha nagyon nagy a baj, nem is kell megvárni, hogy lássuk a foltot, mert a könnyen felismerhető „pinceszag” is árulkodik arról, hogy nem a jövendőbeli otthonunkba léptünk be. Természetesen a probléma megoldható, kérdés azonban, hogy a tulajdonosnak milyen szándékai vannak erre vonatkozóan.

Egyéb kérdések

Érdemes érdeklődni pár kisebbnek tűnő, ám fontos kérdés kapcsán is, mielőtt a bérbevétel mellett döntünk. Kérdezzünk rá, hogy módosíthatunk-e a lakáson, azaz átrendezhetjük-e a már meglévő bútorokat, illetve verhetünk-e a szöget a falba. Ha kisállattal költöznénk, mindenképpen tudakoljuk meg, hogy a tulajdonos tolerálja-e a házi kedvenceket.

Ha kiadó lakást keresünk, számos kompromisszumot kell kötnünk, ami kapcsolódhat a lakás fekvéséhez, annak lokációjához, de akár ahhoz is, hogy van-e kertje vagy nincs. Vannak azonban olyan karakterisztikák, amelyekből nem szabad engednünk, különben akár egészségünk is bánhatja, nem is beszélve a pénztárcánkról és az idegeinkről. Szánjuk rá az időt, hogy megtaláljuk álmaink otthonát, még akkor is, ha csupán bérlemény, hiszen nem mindegy, hogy milyen hónapokat vagy éveket töltünk benne!