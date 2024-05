Frekventált helyen keres irodát vagy raktárt? Itt kedvező áron bérelhet!

Jó lokációban, a belváros közelében olyan raktárt találni, ami kamionnal is könnyen megközelíthető, szinte lehetetlen. Egy jó irodát, frekventált helyen kifogni, már lényegesen egyszerűbb, de mélyen kell a zsebünkbe nyúlnunk, ha ki is szeretnénk fizetni. Mai cikkünkben egy olyan kiváló elhelyezkedéssel rendelkező irodaházat mutatunk, ahol nemcsak az irodák bérleti kedvező, de az itt kiadó raktárak is könnyen megközelíthetőek, akár kamionnal is.

A Szerémi Business Park irodaház elhelyezkedése kiváló, autóval, kamionnal és tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető, hiszen az 18-as, 41-es és 47-es villamosok, valamint a 114-es, 213-as és 214-es autóbuszok megállója is a közelben van, és az M1/M7/M0-ás autópályák is könnyen elérhetőek innen.

További plusz előny, hogy az ingatlan védett, körülkerített, ahol a kamionok számára van elég hely ahhoz, hogy megforduljanak, illetve parkolóhelyek is bérelhetők személygépkocsik és tehergépkocsik számára egyaránt.

Az irodaházban 25-330 nm-ig lehet bérelni irodákat igen kedvező, nettó 9-10 EUR/nm áron, rugalmas feltételek és színvonalas szolgáltatások mellett, az üzemeltetési költség pedig mindössze nettó 1,8 EUR/nm. A közelben étkezési, meleg étkezési és befektetési lehetőségek is megtalálhatók.

Kiadó raktárak 330-4500 nm-ig bérelhetők szintén igen kedvező, mindössze nettó 7-7,5 EUR/nm áron, az üzemeltetési költség szintén nettó 1,8 euró négyzetméterenként. Az itt található raktárak igazi ritkaságnak számítanak a piacon, hiszen frekventált elhelyezkedésük ellenére, itt nagyobb alapterületű és kivételesen magas, 12,5 méteres belmagassággal rendelkező raktárak is találhatók.

Jelenleg 1 db 300 nm-es, 4 m-es belmagasságú, illetve 3db egymás melletti, 1300 nm-es magasraktári rész, mögötte pedig egy 600 nm-es szabad raktár áll rendelkezésre és ezek összenyithatóak. További előny, hogy a Szerémi Business Parkban teherrámpa és kamionbeálló is segíti a ki- és berakodást, valamint karbantartó szolgálat is rendelkezésre áll. Személygépkocsi parkolók havi nettó 45 euróért, tehergépjármű parkolók havi nettó 70 euróért bérelhetők.

