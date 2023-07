Közösségi büfé: így csábítsd vissza az alkalmazottakat az irodába!

A pandémia fenekestül felforgatta a munkaerőpiacot és ezáltal az irodapiacot is, így cégvezető legyen a talpán, aki tudja, mekkora és milyen irodát béreljen a jövőben. Egy biztos: az alkalmazottakat így vagy úgy, de mindenki megpróbálja visszacsábítani az irodába.

Érdekes felmérés látott nemrégiben napvilágot Amerikában, mely szerint a vállalatok 83 százalékánál a dolgozói étkeztetésre szánt költségvetés az elmúlt években ugyanolyan szintű vagy még magasabb volt, mint a covid előtti időszakban. Azaz az amerikai vállalatok ingyen szendviccsel, pizzával és rágcsálnivalókkal próbálják arra ösztönözni munkavállalóikat, hogy a home office helyett inkább az irodai munkavégzést válasszák. Ráadásul a dolgozók annyira hozzászoktak ehhez a plusz juttatáshoz, hogy már elvenni sem lehet tőlük, így ez valószínűleg a jövőben is megmarad.

Az ingyen ételnek ráadásul több haszna is van, mint egyszerűen csak irodai munkavégzésre bírni az alkalmazottakat. A közös étkezéseknek ugyanis közösségépítő erejük is van, számtalan ötlet születhet egy-egy közös pizzázás során, tehát ez a fajta juttatás még a csapatmunka hatékonyságát is növeli.

Bár nem tudunk arról, hogy Magyarországon is elterjedt eszköz lenne a munkahelyi ingyen ebéd a dolgozók visszacsábítására, de az biztos, hogy aki az irodában szeretné látni az alkalmazottait, annak körültekintően kell irodát választania. A mai munkavállalók már rengeteg mindenre figyelnek, számít nekik, hogy fenntartható irodában, ergonómikus környezetben dolgozhassanak. És mivel az elmúlt években a munkahely sokkal inkább a munkahelyi-, szakmai kapcsolatok építésének színtere lett, ezért fontos az is, hogy legyenek közösségi terek, közösségi szolgáltatások is az irodaházban, ahol irodát bérelünk.

Erre a célra tökéletesen megfelelnek a szolgáltatott irodák, ahol az általunk bérelt iroda és a hozzá kapcsolódó szolgáltatás csomag teljesen személyre szabható.

