Elég a fizetésed a lakásvásárláshoz? – Ennyi lakáshitelt adnak a bankok a különböző kereseti tizedekben

Előző cikkünkben megmutattuk, hol húzódnak 2026-ban a kereseti tizedek határai. Most kiszámoltuk, hogy aki az egyes tizedek határán keres, annak mekkora lakáshitelt adhatnak a bankok. Azt is megmutatjuk, mikor éri meg ketten igényelni és mit tehetsz, ha kevésnek bizonyul a fizetésed. A számításhoz a KSH 2026 első félévi nettó tizedhatárait vettük alapul és a jegybanki […]