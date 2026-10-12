Elég a fizetésed a lakásvásárláshoz? – Ennyi lakáshitelt adnak a bankok a különböző kereseti tizedekben
Előző cikkünkben megmutattuk, hol húzódnak 2026-ban a kereseti tizedek határai. Most kiszámoltuk, hogy aki az egyes tizedek határán keres, annak mekkora lakáshitelt adhatnak a bankok. Azt is megmutatjuk, mikor éri meg ketten igényelni és mit tehetsz, ha kevésnek bizonyul a fizetésed. A számításhoz a KSH 2026 első félévi nettó tizedhatárait vettük alapul és a jegybanki […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.