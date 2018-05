10 millióért vállalna béranyaságot egy magyar nő

10 millió forintért, valamint a felmerülő további költségek áráért vállalta egy magyar nő, hogy kihordja egy idegen, interneten megismert pár gyerekét – számolt be a Fókusz. A műsor két riportere magukat egy gyerekre váró párnak kiadva adott fel egy hirdetést az interneten, hogy béranyát keresnek, rögtön ketten is jelentkeztek. Egyikükkel találkoztak is.