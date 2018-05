Jön a bérleti díjak emelkedése az ingatlanpiacon!

A különböző ingatlanalapok népszerűsége ugyan növekedést mutatott az elmúlt időszakban a hazai befektetők körében, azonban még így is el vagyunk maradva a nyugati tendenciákhoz képest. A növekvő befektetési kedv az alapoknál is több vásárlást, eladást és akár fejlesztést eredményezett, miközben az elérhető hozamok az építőipari költségek növekedése miatt egy-két százalékpontot csökkentek. Mehetnek még vajon lejjebb a hozamok, vagy már elérte a piac az alsó határt? És ha így van, ki fizeti meg a magas építési költségeket? Miért nem jellemző a magyar befektetőkre, hogy hosszú távra tervezzenek? Mit gondolnak erről a legnagyobb ingatlanalapok? Perlaky Zsolt, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő ingatlangazdálkodási igazgatója válaszolt a kérdéseinkre. Az utak és a csatornák feltalálása óta nem volt olyan fontos városfejlesztései úttörés, mint mióta megjelent a Smart City, azaz az okosváros! Az igazán különleges pedig az, hogy a legkisebb településektől a világvárosokig mindenkit érint. Nézze meg a programot és jelentkezzen most az Önök városa vagy vállalkozása is az eseményre, ahol a téma kiemelt szakértői tartanak előadásokat és beszélgetéseket!ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS