Hatalmas ingatlanügyletre készülhet a Goldman Sachs

Új londoni székházának eladását tervezheti a Goldman Sachs, ami nem meglepő London üzleti negyedében az irodaházak iránti erős befektetői kereslet matt. Az eladással együtt a vállalat vissza is bérelné az ingatlant, ahogyan azt már korábban hasonló nagyvállalatok is tették – szerepel a Bloomberg cikkében. Az irodaház méretben és a leendő dolgozók számában hasonlít két Budapesten épülő székházra is, felmerülhet tehát a kérdés, hogy itthon várhatunk-e hasonló lépéseket az egyes vállalatoktól az eladásra, majd visszlízingre vonatkozóan.