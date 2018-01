Három Futureal-irodaház is WELL-minősítést szerzett

Európában elsőként, a Futureal-csoport három magyarországi irodaprojektje egyszerre szerezte meg a nemzetközi WELL Building Platina előminősítését. Mindhármat a dolgozók egészségi állapotára és közérzetére pozitív hatást gyakorló szempontok szerint tervezték és üzemeltetik majd.

Évente közel 7 millió ember korai haláláért felelős a légszennyezettség világszerte, és a fizikai inaktivitás is hasonló veszélyeket rejt. A washingtoni székhelyű International WELL Building Institute nemzetközi WELL Building Standard (WELL) minősítése az épületek emberi szervezetre, egészségre, közérzetre gyakorolt hatását vizsgálja és értékeli hét szempont – a levegőellátás, a víz, az egészséges táplálkozás lehetősége, a természetes fény, a testmozgás, a kényelem és a szellemi frissesség – alapján. A WELL-minősítés célja, hogy olyan irodaházak épüljenek, amelyek a környezetvédelem mellett az ott dolgozók egészségére, közérzetére és komfortérzetére is kedvező hatással vannak.

Jelenleg világszerte 34 irodaépület rendelkezik WELL előminősítéssel. Ezek közül, első európai fejlesztőként, egyszerre három projektje WELL Platina előminősítését szerezte meg a Futureal-csoport. A vállalat fejlesztései közül a budapesti Váci úti irodafolyosón épülő Advance Tower, az Etele tér és a Kelenföldi pályaudvar mellett, az M1–M7 autópályák fővárosi bevezető szakasza közelében megvalósuló Budapest ONE, illetve a Corvin Sétányon fejlesztett Corvin Technology & Science Park (Corvin 5) irodakomplexumok szerepelnek a Platina előminősítési listán.

„A Futureal-csoport elkötelezte magát, hogy az összes jövőbeni irodaépület-fejlesztését a WELL irányelvei szerint valósítja meg, hiszen a környezettudatosság részeként az épülethasználók egészségét az egyik legfontosabb tényezőnek kell tekinteni a tervezés során” – mondta Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója. „A hazai irodapiacon is megkerülhetetlen fenntarthatósági épületminősítések, mint a LEED és a BREEAM, a WELL Building-besorolással kiegészítve egy olyan egységes rendszert jelentenek, amely a környezettudatosság teljes spektrumán kiemelkedő épületek létrehozását eredményezi” – tette hozzá.

Az Advance Tower irodaház első ütemének építési munkálatait 2016 végén kezdte meg a Futureal-csoport. A Budapest XIII. kerületében, két ütemben megvalósuló, összesen közel 20 00 négyzetméter bérbeadható alapterületű, 68 millió euró (21 milliárd forint) értékű ’A’ kategóriás épület BREEAM-tanúsítványt szerezett, így a legszigorúbb fenntarthatósági követelményeknek is megfelel.

A 90 millió euró értékű Corvin Technology & Science Park (Corvin 5) irodaház építési munkálatai 2017 tavaszán indultak el. A Futureal-csoport fejlesztésében a legmodernebb, környezetbarát technológiai megoldásokkal megvalósuló épületegyüttes első ütemét várhatóan 2018 végén adják át. A két ütemben megépülő, összesen 27 000 négyzetméteres irodaház a Corvin-negyed keleti oldalán, a Nokia Skypark irodaház közvetlen szomszédságában helyezkedik majd el.

A vállalatcsoport ikonikus irodafejlesztési projektje a Budapest One. A 70 000 négyzetméteres, dinamikus formavilágú irodapark Őrmezőn, Magyarország legnagyobb multimodális közlekedési csomópontja, az Etele tér és a Kelenföldi pályaudvar mellett valósul majd meg, több ütemben. Az épületegyüttes elsőként fogadja majd a nyugati irányból, autóval vagy vonattal Budapestre érkezőket. Az irodapark 1. üteme közel 25 000 négyzetméter bérirodát és 2 600 négyzetméter kereskedelmi és szolgáltató egységet tartalmaz, jelentős zöldfelületet és 480 férőhelyes mélygarázst biztosít majd az épület több ezer dolgozójának.

„A Futureal-csoport WELL Building Platina előminősítést szerzett irodaházaiban többek közt az átlagosnál jobb minőségű levegő, szigorú előírások szerint kivitelezett légtechnikai rendszer, a WELL követelményeinek megfelelő, még magasabb minőségű, rendszeresen ellenőrzött ivóvíz, a hazainál sokkal szigorúbb, nemzetközi szabványoknak megfelelő teljes körű akadálymentesség, egészségesebb táplálkozási lehetőségek, a rendszeres mozgás lehetősége, illetve a művészetek és a természet megjelenése várja majd a dolgozókat, hogy mentális és fizikai állapotuk frissen tartásával hatékonyabban végezhessék napi munkájukat” – mondta Radványi Gábor, a Futureal főépítésze, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) alelnöke.

A WELL előminősítési rendszerében jelenleg 9 európai irodaprojekt szerepel: négy lengyel, egy-egy francia és svéd mellett a Futureal-csoport három magyarországi fejlesztése. A listán emellett Kína 20, Ausztrália 4, illetve Kanada egy irodával van jelen. WELL minősítést világszerte 56 irodaépület kapott már: az USA 25, Kanada 8, Ausztrália és Kína 5-5, az Egyesült Királyság 4, Franciaország 3, Mexikó 2, illetve Brazília, Japán, Spanyolország és Írország 1-1 irodaháza. Közülük csupán 3 – két egyesült államokbeli és egy kínai – fejlesztés érdemelte ki a legmagasabb, Platina szintet.