Elindult a Budapest One irodapark kivitelezése

Új projektigazgatóval indult el a több mint 65 000 négyzetméteres Budapest ONE Business Park kivitelezése. A Futureal-csoport irodaprojektjének megvalósítását a korábban a Trigranit Csoportnál és a Jones Lang LaSallenál évtizedes szakmai tapasztalatot szerzett Laczkó Marcell felügyeli. A WELL Building Platina előminősítést szerzett Budapest ONE Business Park első ütemének átadása 2019 második felében várható, s ezzel jelentősen bővül a kiadó budai irodák állománya.

Laczkó Marcell projektigazgatóként csatlakozott a közép-európai régió egyik vezető ingatlanfejlesztő cégcsoportjához, a Futurealhoz. A szakember több mint 10 éve dolgozik vezetői pozíciókban az irodapiac különféle területein. Nemzetközi tanulmányai után, Laczkó a Jones Lang LaSalle nemzetközi ingatlantanácsadó cégnél kezdte meg karrierjét, majd a Trigánit Csoportnál folytatta pályafutását, ahol bérbeadási igazgatóként, property management vezetőként és projektigazgatóként is kezelte a vállalat meghatározó fejlesztéseit. A Futureal-csoportnál Laczkó Marcell a Budapest ONE Business Park projekt teljes körű megvalósítását koordinálja.

A Futureal-csoport eddigi legnagyobb irodafejlesztési projektje a Budapest ONE irodapark Őrmezőn, az Etele tér és a Kelenföldi pályaudvar mellett épül meg, amely Magyarország legnagyobb multimodális közlekedési csomópontja. Az összesen 65 400 m2 négyzetméteres irodapark első üteme közel 25 000 négyzetméter bérirodát és 2 600 négyzetméter kereskedelmi és szolgáltató egységet tartalmaz, tágas zöldövezetet és 480 férőhelyes mélygarázst biztosít majd az iroda több ezer dolgozójának. Az épületegyüttes elsőként fogadja majd Budapesten az ország nyugati irányából, autóval vagy vonattal érkezőket. Az irodakomplexum az elsők között szerezte meg a nemzetközi WELL Building Platina előminősítését, amely a dolgozók egészségi állapotára és közérzetére pozitív hatást gyakorló szempontokat ismeri el az épületek tervezése során.

„A Budapest ONE Business Park a cégcsoport ikonikus irodaprojektje, amelynek különleges formavilága hamarosan meghatározza Őrmező és Újbuda arculatát. Laczkó Marcell szakértelmével a legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfelelő épületet fogunk megalkotni, amely nem csupán a fenntarthatóságra, de a dolgozók egészségére és közérzetére is összpontosít.” – mondta Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója. „Európában egyedülálló, hogy három nagyszabású magyarországi irodaprojektünk, az Advance Tower, a Corvin Technology Park (Corvin 5) és Budapest One irodapark, egyszerre szerezte meg a nemzetközi WELL Building Platina előminősítését.” – tette hozzá a szakember.