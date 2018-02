Az iroda megbetegít – De mit tegyünk, ha mégis sokáig akarunk élni?

A rossz levegő, a kevés fény, a sok stressz egyaránt megbetegíthet. Mivel életünk jelentős részét a munkahelyünkön töltjük – a 40 év alatt közel 10 ezer napot – nagyon nem mindegy, hogy ezt milyen körülmények között tesszük. Ahogy a betegségek és a környezet kapcsolatára egyre több vizsgálat irányul, úgy gyűrűzik be ez az ismeret az irodapiac világába is. A jövőben már nem lesz elég energiahatékony irodát építeni, az is fontosabbá válik, hogy az irodai környezet segítse az egészségünk megőrzését. Erre ugyanis a munkavállalók is egyre nagyobb figyelmet fordítanak, így pedig a munkavállalókért folytatott harcban komoly stratégiai szerep juthat a megfelelő irodai környezetnek. Ezt az új irányt igyekszik megfogalmazni az új irodaminősítési rendszer, a WELL, amely sorvezetőként szolgálhat a fejlesztők és cégek számára az “egészségünket is védő” irodák kialakításában.