Wekerle Plusz hitel – ezekre a kérdésekre még nincs válasz

Magyar Péter a 2027-es költségvetés ismertetésekor kitért az új lakástámogatási programra is. Számos részlet kiderült, ugyanakkor még mindig maradt néhány bizonytalan, nyitott pont is. A Bankmonitor szakértői ezeket szedték össze. A Wekerle Plusz vásárlási és építési hitel érkezik az Otton Start helyére Igen, Magyar Péter bejelentése alapján az Otthon Start programot gyakorlatilag leváltja egy új […]