Wekerle Plusz hitel – ezekre a kérdésekre még nincs válasz
Magyar Péter a 2027-es költségvetés ismertetésekor kitért az új lakástámogatási programra is. Számos részlet kiderült, ugyanakkor még mindig maradt néhány bizonytalan, nyitott pont is. A Bankmonitor szakértői ezeket szedték össze. A Wekerle Plusz vásárlási és építési hitel érkezik az Otton Start helyére Igen, Magyar Péter bejelentése alapján az Otthon Start programot gyakorlatilag leváltja egy új […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.