Wekerle Plusz hitel – minden, amit eddig tudni lehet a feltételekről és a törlesztőkről

Az Otthon Startot jövőre a Wekerle Plusz hitel váltja fel. Új lakásra továbbra is fix 3, használt lakásra viszont már fix 5 százalék lesz a kamat. Kiszámoltuk, mennyi lesz a havi törlesztő különböző hitelösszegeknél 10, 20 és 25 éves futamidővel, és ez mekkora különbséget jelent az Otthon Starthoz és a piaci hitelekhez képest. Mik a […]