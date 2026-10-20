Wekerle Plusz hitel – minden, amit eddig tudni lehet a feltételekről és a törlesztőkről
Az Otthon Startot jövőre a Wekerle Plusz hitel váltja fel. Új lakásra továbbra is fix 3, használt lakásra viszont már fix 5 százalék lesz a kamat. Kiszámoltuk, mennyi lesz a havi törlesztő különböző hitelösszegeknél 10, 20 és 25 éves futamidővel, és ez mekkora különbséget jelent az Otthon Starthoz és a piaci hitelekhez képest. Mik a […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.