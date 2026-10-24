Egyedülállóként is érdemes életbiztosítást kötni?
Az életbiztosításról többnyire akkor esik szó, amikor valaki családot alapít, gyermeket vállal vagy lakáshitelt vesz fel. Ilyenkor természetes, hogy védeni szeretné azokat, akik tőle függenek. De mi a helyzet azzal, aki egyedül él, nincs gyermeke, és nincs más olyan személy sem, akinek ő biztosítja a megélhetését? Számára felesleges kiadás az életbiztosítás, vagy neki is lehet […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.