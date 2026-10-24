Egyedülállóként is érdemes életbiztosítást kötni?

Az életbiztosításról többnyire akkor esik szó, amikor valaki családot alapít, gyermeket vállal vagy lakáshitelt vesz fel. Ilyenkor természetes, hogy védeni szeretné azokat, akik tőle függenek. De mi a helyzet azzal, aki egyedül él, nincs gyermeke, és nincs más olyan személy sem, akinek ő biztosítja a megélhetését? Számára felesleges kiadás az életbiztosítás, vagy neki is lehet […]