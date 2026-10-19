„Úgysem élem meg” – pedig a 65 évesek többsége a 80-at is megéri
„Úgysem élem meg a nyugdíjat.” Sokan mondják, és sokan el is hiszik: az Ipsos 2025-ös felmérésében a magyarok azt gondolták, hogy átlagosan 64 éves korukig fognak élni, vagyis egy évvel a nyugdíjkorhatár előttig. A halálozási adatok azonban ennél sokkal pozitívabb képet mutatnak. A ma 30 éves férfiak 78%-a, a nők 89%-a megéri a 65 éves […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.