„Úgysem élem meg” – pedig a 65 évesek többsége a 80-at is megéri

„Úgysem élem meg a nyugdíjat.” Sokan mondják, és sokan el is hiszik: az Ipsos 2025-ös felmérésében a magyarok azt gondolták, hogy átlagosan 64 éves korukig fognak élni, vagyis egy évvel a nyugdíjkorhatár előttig. A halálozási adatok azonban ennél sokkal pozitívabb képet mutatnak. A ma 30 éves férfiak 78%-a, a nők 89%-a megéri a 65 éves […]