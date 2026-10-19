Mekkora fizetés kell egy 100 milliós ingatlanhoz?
100 millió forint ma egy kertes házért már egyáltalán nem kiugró összeg. A nagyobb városokban és a Budapesti agglomerációban egy jó helyen fekvő, 100 négyzetméter körüli családi ház könnyen eléri, sőt meghaladja ezt az árat. Ezért kiszámoltuk, mekkora fizetés kell ahhoz, hogy valaki hitelből megvehessen egy ilyen házat. Az eredmény a vártnál biztatóbb, két mediánbérrel […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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