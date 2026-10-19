Nem csak egy új társasház: prémium otthonokat épít zöld környezetben a Major Konstrukt Újbudán

Új lakást találni Budapesten ma már korántsem csak arról szól, hogy hány négyzetmétert és hány szobát kapunk a pénzünkért. Legalább ilyen fontos lehet, milyen környezetben épül az otthon, mennyire korszerű a gépészet, mennyi zöldfelület veszi körül, és milyen kényelmi megoldások könnyítik meg a mindennapokat. A Major Konstrukt újbudai projektje, a Hérics Homes éppen ezekre a szempontokra épít: a fejlesztés egy csendes, zöld környezetben kínál modern otthonokat, olyan műszaki tartalommal és szolgáltatásokkal, amelyekkel a nagyobb léptékű, zsúfolt lakóparkoknál megszokott megoldásokon jóval…