TISZA 2/3: Mikor fizethetünk euróval? Öt feltétel, amiből egyet sem teljesítünk

Húsz éve tologatjuk az euró bevezetését. Most újra van politikai akarat, de a költségvetés állapota és a maastrichti feltételek nem teszik könnyűvé a dolgot. A magyar lakosság körében széles körű támogatást élvez az euró bevezetése. Már volt Magyarországnak euróbevezetési terve. Az első Orbán-kormánynak is volt már euróbevezetési terve 2007-re, és a későbbi MSZP-SZDSZ-kormányok is tervezték […]