Bankmonitor 

No-buy október: egy hónapig nem vettem semmi feleslegeset – megdöbbentő, mennyi pénz folyik el észrevétlenül

Mi történne, ha egy hónapig nem vennél semmit, amire valójában nincs szükséged? Se új ruhát, se akciós kozmetikumot, se „csak pár ezer forintos” apróságokat. Vajon mennyi pénzed maradna a hónap végére? Pontosan erre voltam kíváncsi, ezért belevágtam a no-buy október kihívásba. A közösségi média és a reklámok évek óta arról győzködnek minket, hogy mindig kell […]

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