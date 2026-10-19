No-buy október: egy hónapig nem vettem semmi feleslegeset – megdöbbentő, mennyi pénz folyik el észrevétlenül
Mi történne, ha egy hónapig nem vennél semmit, amire valójában nincs szükséged? Se új ruhát, se akciós kozmetikumot, se „csak pár ezer forintos” apróságokat. Vajon mennyi pénzed maradna a hónap végére? Pontosan erre voltam kíváncsi, ezért belevágtam a no-buy október kihívásba. A közösségi média és a reklámok évek óta arról győzködnek minket, hogy mindig kell […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.