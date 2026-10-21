Most kezdj megtakarítást: így nem maradsz le az idei 20%-os állami támogatásról

Az idei 280 ezer forintos állami támogatáshoz két dolog kell: idén fizess be egy nyugdíjcélú megtakarításra, és legyen az adott évben befizetett személyi jövedelemadód. Ha még nincs ilyen megtakarításod, még akkor sem maradtál le semmiről. Pár hónap van hátra az évből, de az idei adójóváírási keret még megszerezhető. Azonban ezt nem érdemes az év végére […]