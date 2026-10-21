100 millió forintos életbiztosítás: mennyibe kerül 2026-ban, és milyen feltételekkel kötheted meg?

Százmillió forintos életbiztosítást Magyarországon is köthetsz, és ehhez nem kell vagyonosnak lenned. Az összeg elsőre túlzónak tűnik, de egy fennálló lakáshitel és tíz év kieső fizetés együtt könnyen eléri – lent kiszámoltuk. A biztosítás díját az életkorod, az egészségi állapotod és a futamidő dönti el. Nem mindegy, hogy 10, 20 vagy 30 évre szeretnéd biztosítani […]