Nem minden nyugdíjas jár jobban az új költségvetéssel – kiszámoltuk, kinek mit hoz 2027
A 2027-es költségvetés szerint marad a 13. havi nyugdíj, a 14. havi nyugdíjból viszont jövőre is csak egy hetet fizetnek ki, pedig a korábbi ütemezés szerint már két hét járt volna. Közben 120 ezer forintra nő a minimálnyugdíj, a nyugdíjasok pedig SZÉP-kártyát is kapnak. Kiszámoltuk, mely nyugdíjasokat hogyan érinti a változás. Mit kapnak a nyugdíjasok […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.