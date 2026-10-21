Nem minden nyugdíjas jár jobban az új költségvetéssel – kiszámoltuk, kinek mit hoz 2027

A 2027-es költségvetés szerint marad a 13. havi nyugdíj, a 14. havi nyugdíjból viszont jövőre is csak egy hetet fizetnek ki, pedig a korábbi ütemezés szerint már két hét járt volna. Közben 120 ezer forintra nő a minimálnyugdíj, a nyugdíjasok pedig SZÉP-kártyát is kapnak. Kiszámoltuk, mely nyugdíjasokat hogyan érinti a változás. Mit kapnak a nyugdíjasok […]