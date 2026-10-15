Mit ajánlanak a bankok az Otthon Start-szigorítás előtt?

Az Otthon Start programot felülvizsgálja a kormány. Egyes várakozások szerint szigorodhatnak a feltételek, vagyis kevesebb érdeklődő lehet majd jogosult a támogatásra. Emiatt a lakásvásárlás előtt állóknak még körültekintőbben kell eljárniuk: egy rossz döntés eredménye több millió forint plusz kiadás vagy egy jóval kisebb lakás vásárlása lehet. Emellett nem szabad elmenni a bankok által kínált kamatkedvezmények, […]