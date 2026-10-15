Mit ajánlanak a bankok az Otthon Start-szigorítás előtt?
Az Otthon Start programot felülvizsgálja a kormány. Egyes várakozások szerint szigorodhatnak a feltételek, vagyis kevesebb érdeklődő lehet majd jogosult a támogatásra. Emiatt a lakásvásárlás előtt állóknak még körültekintőbben kell eljárniuk: egy rossz döntés eredménye több millió forint plusz kiadás vagy egy jóval kisebb lakás vásárlása lehet. Emellett nem szabad elmenni a bankok által kínált kamatkedvezmények, […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.