Amikor az egyik fél „előbb elmegy”: életbiztosítás nagy korkülönbségű pároknak

Egy házapsárnál lehet nagy korkülönbség, ami sajnos hosszú távon veszélyeket is rejthet magában. Mi történik, ha az idősebb fél meghal? Hogyan lehet legalább ezen tragédia anyagi problémái ellen védekezni? Cikkünk ezt mutatja be Zsolt és Nóri példáján keresztül. Egy átlagos kedd este Zsolt a gyerekágy mellett ül, Viola pedig még egy mesét követel. Zsolt 55 […]