Amikor az egyik fél „előbb elmegy”: életbiztosítás nagy korkülönbségű pároknak
Egy házapsárnál lehet nagy korkülönbség, ami sajnos hosszú távon veszélyeket is rejthet magában. Mi történik, ha az idősebb fél meghal? Hogyan lehet legalább ezen tragédia anyagi problémái ellen védekezni? Cikkünk ezt mutatja be Zsolt és Nóri példáján keresztül. Egy átlagos kedd este Zsolt a gyerekágy mellett ül, Viola pedig még egy mesét követel. Zsolt 55 […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.