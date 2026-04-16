Miből fedezné a TISZA a pluszkiadásokkal járó ígéreteit?

A TISZA programja szerint egy kormányváltás nemcsak politikai, hanem érdemi pénzügyi fordulatot is hozhatna. A párt abból indul ki, hogy a gazdasági mozgástér több csatornán bővülhet egyszerre: csökkenhetnek az államadósság kamatterhei, újra megindulhatnak az uniós pénzek, mérséklődhetnek a túlárazott állami kiadások, miközben a gyorsabb növekedés a költségvetési bevételeket is felfelé húzná. A program szerint ezek […]