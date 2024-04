Lakásvásárlás költségei – Kinek, mennyit kell megfizetnie?

A lakás vagy lakóház vételárán felül jelentős többletköltséggel is számolniuk kell a vásárlóknak, mindemellett egy adás-vétel során eladóként is keletkeznek kiadásaink. Összegyűjtöttük ezeket, valamint megnéztük, kinek mit kell fizetnie belőlük. Az új otthon megvásárlása kapcsán a vételár megfizetésén túl számos egyéb költség is keletkezhet, főleg akkor, ha adás-vételről beszélünk és nem csak vevőként, hanem eladóként […]