Közel fél millió Ft jóváírást is kaphatsz az Otthon Start mellé
Az Otthon Start hitel egy kedvező kamatozású támogatott kölcsön, amit az első lakásszerzők használhatnak ki. Már az első hetekben kiderült, hogy egy ilyen támogatott hitelnél is komoly verseny alakulhat ki a bankok között. Vannak bankok, amelyek a 3%-os kamatszint alá is bementek. Sőt egyesek több százezer forintos jóváírást is kínálnak azoknak, akik náluk igénylik a […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.