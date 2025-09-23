Bankmonitor 

Közel fél millió Ft jóváírást is kaphatsz az Otthon Start mellé

Az Otthon Start hitel egy kedvező kamatozású támogatott kölcsön, amit az első lakásszerzők használhatnak ki. Már az első hetekben kiderült, hogy egy ilyen támogatott hitelnél is komoly verseny alakulhat ki a bankok között. Vannak bankok, amelyek a 3%-os kamatszint alá is bementek. Sőt egyesek több százezer forintos jóváírást is kínálnak azoknak, akik náluk igénylik a […]

Tovább a teljes cikkre


Topsztori