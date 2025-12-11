Ezek Magyarország legjobb piaci lakáshitelei decemberben

A lakáspiac Otthon Start lázban ég, de nem szabad megfeledkezni a sima, piaci lakáshitelekről sem. A Bankmonitor összeszedték hol lehet a legkedvezőbb feltételekkel piaci lakáshitelt igényleni az év végén. Otthon Start, Otthon Start, Otthon Start más sem folyik a csapból a program júliusi bejelentése óta. Felbolydult a lakáspiac, a hitelpiac az új évi 3 százalékos […]