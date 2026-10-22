Emelkedik egy lakossági állampapír kamata, megéri venni?

Október 25-étől évi 2,642 százalékra emelkedik az Euró Magyar Állampapír (EMÁP) kamata. Megnéztük milyen esetben éri meg venni ebből az állampapírból. A 2029/U sorozat kamata eddig 2,493 százalék volt, az új 2,642 százalékos érték pedig január 25-ig érvényes. Az emelés oka az eurós alapkamat, vagyis az Európai Központi Bank (EKB) kamatának növekedése, így megnőtt a […]