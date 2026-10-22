Emelkedik egy lakossági állampapír kamata, megéri venni?
Október 25-étől évi 2,642 százalékra emelkedik az Euró Magyar Állampapír (EMÁP) kamata. Megnéztük milyen esetben éri meg venni ebből az állampapírból. A 2029/U sorozat kamata eddig 2,493 százalék volt, az új 2,642 százalékos érték pedig január 25-ig érvényes. Az emelés oka az eurós alapkamat, vagyis az Európai Központi Bank (EKB) kamatának növekedése, így megnőtt a […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.