Egy évet bírt a házasságuk, a hitelük 25 évre szól. Mi lesz most a közös lakással?

Egy kapcsolat véget érhet egy év alatt, a közösen felvett lakáshitel viszont nem. Megmutatjuk egy konkrét példán, mennyi pénz kellhet ahhoz, hogy az egyik fél megtartsa a lakást, mi történhet eladásnál, és miért érdemes ezeket a kérdéseket még a közös lakás megvásárlása előtt tisztázni. Egy év együttélés után úgy döntötök, hogy külön folytatjátok. Ez önmagában […]