Egy évet bírt a házasságuk, a hitelük 25 évre szól. Mi lesz most a közös lakással?
Egy kapcsolat véget érhet egy év alatt, a közösen felvett lakáshitel viszont nem. Megmutatjuk egy konkrét példán, mennyi pénz kellhet ahhoz, hogy az egyik fél megtartsa a lakást, mi történhet eladásnál, és miért érdemes ezeket a kérdéseket még a közös lakás megvásárlása előtt tisztázni. Egy év együttélés után úgy döntötök, hogy külön folytatjátok. Ez önmagában […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.