Kiszámoltuk: 1,5 millió forintba kerülhet, ha csak jövőre kezded a megtakarítást

Ha idén kihagyod a nyugdíj-megtakarítást, elsőre úgy tűnhet, hogy csak annyit veszítesz, amennyit nem fizettél be, plusz a rá járó 20 százalékos adójóváírást. 300 ezer forintnál ez 360 ezer forint lenne. A Bankmonitor számítása szerint egy 35 éves megtakarítónál a valódi különbség ennek több mint a négyszerese, mai értéken 1 475 857 forint. A logika […]