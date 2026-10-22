Kiszámoltuk: 1,5 millió forintba kerülhet, ha csak jövőre kezded a megtakarítást
Ha idén kihagyod a nyugdíj-megtakarítást, elsőre úgy tűnhet, hogy csak annyit veszítesz, amennyit nem fizettél be, plusz a rá járó 20 százalékos adójóváírást. 300 ezer forintnál ez 360 ezer forint lenne. A Bankmonitor számítása szerint egy 35 éves megtakarítónál a valódi különbség ennek több mint a négyszerese, mai értéken 1 475 857 forint. A logika […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.