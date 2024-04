Egy jó és egy rossz hírünk is van a postai ingyenes készpénzfelvételről

Az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség kiterjesztésre kerül a postára is, ez a javaslat látott napvilágot a napokban. Sőt, mára már jóval többről is beszélhetünk, mint javaslatról. De miről is van szó és mi a rossz hír ezzel kapcsolatban? Jelenleg minden magyar ingyen vehet fel készpénzt havi két alkalommal, legfeljebb 150 ezer forint összegben. Ezt egyetlen bankszámlánkról […]