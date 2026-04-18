Az új kormány felállásáig biztos megmarad a kamatstop, árrésstop

Egy éjszaka megjelent kormányrendelet alapján meghosszabbítják a kamatstopot, az árrésstopot és az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését. Sőt nem is a korábban látott meghosszabbításról beszélhetünk, hiszen ezen intézkedéseknél a végső lejárati idő nem eltolódott, hanem végleg kikerült a szabályok közül. Ezzel a lépéssel ezen intézkedések az elkövetkező átmeneti időszakban velünk maradhatnak, majd az új kormány dönthet […]