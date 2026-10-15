Előzetes hitelbírálat: tudd meg, mennyit kaphatsz, mielőtt beleszeretnél egy lakásba

Kevés szó esik egy igen kulcsfontosságú lépésről az ingatlanvásárlás során, még pedig az előzetes hitelbírálatról. A hitelfelvételek során legtöbben a sztenderd folyamatot alkalmazzák, foglalót fizetnek, és csak utána derül ki, hogy a bank megadja-e a kért hitelösszeget vagy esetleg egy buktató miatt elutasításra kerül a kérelem. Azaz nem győződnek meg 100% pontossággal, hogy biztosan megkapják-e […]