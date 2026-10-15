Előzetes hitelbírálat: tudd meg, mennyit kaphatsz, mielőtt beleszeretnél egy lakásba
Kevés szó esik egy igen kulcsfontosságú lépésről az ingatlanvásárlás során, még pedig az előzetes hitelbírálatról. A hitelfelvételek során legtöbben a sztenderd folyamatot alkalmazzák, foglalót fizetnek, és csak utána derül ki, hogy a bank megadja-e a kért hitelösszeget vagy esetleg egy buktató miatt elutasításra kerül a kérelem. Azaz nem győződnek meg 100% pontossággal, hogy biztosan megkapják-e […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.