A támogatások kombinálása egyszerűbb, mint valaha – íme a Gránit Bank Hitelmix Kalkulátor
Otthon Start, CSOK Plusz, Babaváró hitel és/vagy piaci lakáshitel? De melyik számodra a megfelelő finanszírozási forma? Esetleg kombinálnád a támogatásokat? Pár kattintás és kiderítheted hogyan áll össze az élethelyzetednek leginkább megfelelő hitelcsomag a Gránit Bank új Hitelmix kalkulátorával. Mitől különleges a Gránit Hitelmix kalkulátor? Sokan hiszik, hogy lakásvásárláskor „csak” hiteleket kell összehasonlítani, pedig a 2025-ös […]Tovább a teljes cikkre
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.