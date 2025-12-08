A dánok 74 évesen mennek nyugdíjba – miért hisszük azt, hogy nekünk alanyi jogon jár a 65 év?

A dánok megőrültek, hülyék… legalábbis ezt gondolhatnánk, hiszen a most 23 évesek ott csak 74 éves korukban mehetnek majd nyugdíjba. Ez elsőre tényleg nem hangzik valami fényesen, de tegyük a szívünket a kezünkre: mi magyarok, tényleg jobbak vagyunk? Mi inkább azt hazudjuk magunknak, hogy tartható a 65 éves korhatár. Néha még a kormány is ezzel […]