Új generációs lakóparkok Budapesten és a Balatonnál – zöld környezet, városi dinamika és energiatudatos otthonok egy helyen
A hazai lakáspiacon egyre markánsabban kirajzolódik: a vevők ma már nem csupán négy falat keresnek, hanem életstílust. Legyen szó kertvárosi nyugalomról, belvárosi pezsgésről, zöldövezeti technológiai komfortól vagy egész éves balatoni életérzésről, az új fejlesztések egyre célzottabban reagálnak a különböző igényekre. Összegyűjtöttünk négy olyan projektet, amelyek eltérő lokációval és karakterrel, de azonos szemlélettel kínálnak modern, értékálló megoldást.
Novus Liget – Zöldebb mindennapok Budapest XV. kerületében
A Novus Liget a főváros egyik kertvárosias részén teremt lehetőséget azok számára, akik tágasabb, természetközelibb környezetben…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.