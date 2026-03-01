Új generációs lakóparkok Budapesten és a Balatonnál – zöld környezet, városi dinamika és energiatudatos otthonok egy helyen

A hazai lakáspiacon egyre markánsabban kirajzolódik: a vevők ma már nem csupán négy falat keresnek, hanem életstílust. Legyen szó kertvárosi nyugalomról, belvárosi pezsgésről, zöldövezeti technológiai komfortól vagy egész éves balatoni életérzésről, az új fejlesztések egyre célzottabban reagálnak a különböző igényekre. Összegyűjtöttünk négy olyan projektet, amelyek eltérő lokációval és karakterrel, de azonos szemlélettel kínálnak modern, értékálló megoldást.

Novus Liget – Zöldebb mindennapok Budapest XV. kerületében

A Novus Liget a főváros egyik kertvárosias részén teremt lehetőséget azok számára, akik tágasabb, természetközelibb környezetben…