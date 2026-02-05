Stabil rajt 2026-ban: 7600 felett indult az év a lakáspiacon, erős maradt a hitelkereslet

Mérsékelt, de kiszámítható tempóban indult a 2026-os év a magyar lakáspiacon. A legfrissebb becslések szerint januárban országosan 7662 lakóingatlan cserélt gazdát, miközben a lakáscélú jelzáloghitelek volumene elérhette a 235 milliárd forintot. A számok azt mutatják, hogy a piac a tavalyi hektikus időszak után stabilizációs pályára állt, és egyelőre nem látszanak szélsőséges kilengések.

Visszafogottabb január, de ez most jó hír

A Duna House Group havi tranzakciószám-becslése (DH-TB) alapján 2026 januárja természetes lassulást hozott a váratlanul erős decemberhez képest. Ez azonban nem…