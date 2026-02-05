Stabil rajt 2026-ban: 7600 felett indult az év a lakáspiacon, erős maradt a hitelkereslet
Mérsékelt, de kiszámítható tempóban indult a 2026-os év a magyar lakáspiacon. A legfrissebb becslések szerint januárban országosan 7662 lakóingatlan cserélt gazdát, miközben a lakáscélú jelzáloghitelek volumene elérhette a 235 milliárd forintot. A számok azt mutatják, hogy a piac a tavalyi hektikus időszak után stabilizációs pályára állt, és egyelőre nem látszanak szélsőséges kilengések.
Visszafogottabb január, de ez most jó hír
A Duna House Group havi tranzakciószám-becslése (DH-TB) alapján 2026 januárja természetes lassulást hozott a váratlanul erős decemberhez képest. Ez azonban nem…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú távra terveznek: tízéves partnerséget kötött a Semmelweis OSC és az Indotek Group
Jelentős, hosszú távú együttműködési megállapodást kötött egymással a Semmelweis OSC és az Indotek Group. A vállalatcsoport tízéves szponzorációs szerződés keretében
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.