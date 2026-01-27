Habár az elmúlt években általánosan jellemző volt a panellakások iránti masszív kereslet, azonban ez az elmúlt hónapokban talán még inkább fokozódott méreteik és áraik miatt. Olyannyira megnőtt irántuk az igény, hogy egyre inkább megközelítették a téglaépítésű lakások árát.

Ahogy minden más kerületben, ahol panelházak állnak, úgy a X. és XVII. kerületben a legkeresettebb ingatlanok a felújított, jó állapotú panellakások voltak az elmúlt hónapokban – mondta Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője. Az alku ezeknél a panellakásoknál minimális volt, és gyakran hirdetési áron keltek el, sőt olykor felfelé tartó licitbe bocsátkoztak az érdeklődők.

A IV. és XV. kerület ingatlanpiacán is a kis alapterületű, jellemzően másfél szobás panel- és téglaépítésű lakások voltak a legkeresettebbek az előző év második felében, éppen ezért négyzetméteráruk megközelítette az 1,5 millió forintot – derült ki Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetőjének szavaiból, aki azt is megjegyezte, hogy ezen ingatlanoknál alig mértek eltérést a hirdetési és az eladási árak között a jelentős kereslet miatt, így tulajdonosaiknak nem kellett kompromisszumot kötniük az eladásnál.

Csepelen is 1 millió forintos négyzetméterár felett járt az eladó panellakások hirdetési ára, de Szigetszentmiklóson is hasonló árakkal próbálkoztak az eladók – hívta fel a figyelmet Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan XXI. kerületi és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője.

Hasonló árak alakultak ki a XIX., XX. és XXIII. kerületekben is, ahol Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XXIII. kerületi irodája szakmai vezetőjének elmondása alapján 1,05 millió forintért próbálták eladni panellakásaikat a tulajdonosok. Jellemzően sikerrel, hiszen jelentős kereslet alakult ki irántuk ezekben a kerületekben is az elmúlt hónapokban.

A XVIII. kerületben az 50–60 négyzetméteres panellakások ára 52–65 millió forint között mozgott a tavalyi év utolsó hónapjaiban, ami 920 ezer – 1,25 millió forintos négyzetméterárat jelentett. Ha valaki például egy 53 négyzetméteres, felújított panellakást akart venni, akkor 65 millió forintos árra számíthatott – mondta Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője. Ugyanakkor a jobb állapotú 28–39 négyzetméteres paneleket is éppen csak 1,5 millió forintos négyzetméterár alatt lehetett megvenni.

A budai kerületekben némileg magasabb árakkal találkozhattak az érdeklődők, hiszen egy jó állapotú, jó elhelyezkedésű, kétszobás XI. kerületi panellakást mintegy 70-75 millió forintért lehetett megvásárolni, ami azt jelenti, hogy 1,5 millió forintos négyzetméterárnál jártak a jó elhelyezkedésű, felújított panelek árai – jelezte Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője.

A felújítandó panellakások árai természetesen nem érték el ezt a szintet, általában 62-65 millió forintért voltak értékesíthetők, de ezekre még 5-10 millió forintot mindenképpen rá kellett költenie az új tulajdonosnak.

Zuglóban eközben a 46-49 négyzetméteres panellakások reális ára 55-62 millió forint között mozgott elhelyezkedéstől és állapottól függően – mondta Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Arra is felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy tapasztalatai szerint folyamatosan csökkent a különbség a panelek és a téglalakások árai között, így a téglaépítésű lakások már nem voltak sokkal drágábbak a paneleknél. Valószínűleg ennek az volt az oka, hogy még mindig egy kicsit olcsóbb volt a panel, mint a téglalakás, és a vevők kényszerből a legolcsóbb ingatlant veszik meg – tette hozzá a szakértő.