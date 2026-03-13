Az MBH Bank Elemzési Centrumának friss Lakáspiaci Kitekintője szerint 2025 végére több kulcsterületen is megjelentek a fordulat jelei a magyar lakáspiacon. Idén már várhatóan mérséklődik a korábban látott áremelkedés üteme, és egyre nagyobb számban jelennek majd meg újépítésű ingatlanok a kínálatban. Hitelezés terén kitart a lendület: 2026-ban akár 2000 milliárd forint fölé is emelkedhet a kihelyezett lakáscélú hitelek összege.

A teljes Lakáspiaci Kitekintő ide kattintva érhető el.

Noha 2025-ben összesen 12 062 új lakás épült – ez 9 százalékos visszaesés az előző évhez képest –, az év utolsó negyedévében már duplájára ugrott az átadások száma a harmadik negyedévhez viszonyítva, ami arra utal, hogy a pozitív folyamatok már beindultak. A kiadott építési engedélyek 37 százalékkal emelkedtek, ami jól mutatja, hogy komoly lökést kaptak az új ingatlanfejlesztések. Az Otthon Start Program és a Lakhatási Tőkeprogram középtávon akár 50 ezer új lakást is a piacra hozhat.

Árak: a kiugró tavalyi lendület után mérséklődés jöhet az áremelkedés ütemében

Az MNB előzetes becslése szerint 2025 végére a lakásárak éves növekedési üteme országosan közel 29 százalék, Budapesten nagyjából 28 százalék lehetett. 2026-ban azonban az elemzők várakozásai szerint 10 százalék körüli, egyenletesebb áremelkedés következik be, mivel a tavalyi kiugró árhajtó tényezők kifutottak, és Budapesten az Otthon Start árplafonja is fékezheti a drágulást.

A Duna House becslése alapján 2025-ben mintegy 128 ezer tranzakció történt, 3,5 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Az Otthon Start rajtja látványos keresleti hullámot indított, de év végére valamelyest normalizálódott az aktivitás. 2026-ban is a tavalyihoz hasonló nagyságrendű adásvétel várható, a vásárlási döntéseket pedig egyre tudatosabb alkufolyamat és árérzékenység jellemzi majd.

Idén átlépheti a 2000 milliárd forintot az új hitelek összege

Hitelezés tekintetében a tavalyi év is kiugró volt; 2025-ben 1970 milliárd forintnyi új lakáshitel-szerződést kötöttek, ami 45,8 százalékos növekedés az egy évvel korábbi szinthez képest. „Idén, különösen az év első felében, az Otthon Start továbbra is meghatározó lesz: akár több mint 2000 milliárd forintos új kihelyezés is megvalósulhat. A várakozások szerint csak az Otthon Start keretében 34–35 ezer szerződés jöhet létre” – mondja Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője.

Bérleti piac: kifulladó drágulás

A lakbérek 2026 januárjában országosan és Budapesten is 1,3 százalékkal emelkedtek havi alapon – a statisztikák szerint a bérleti piac a lassulás jeleit mutatja. Az Otthon Start sok bérlőt irányított a vásárlás felé, ami mérsékelte a keresletet. Budapesten az átlagos bérleti díj 272 ezer forint, vidéken 187 ezer forint.

Az ingatlanpiac alakulására jelentős hatással lehet idén az infláció- és a reálbérek alakulása, amelyek nagymértékben alakítják az ingatlanvásárlások és -építések dinamikáját. A hazai makrogazdasági környezet folyamatait befolyásolhatja a nemrégiben kirobbant közel-keleti háború, melynek lefolyása ugyanakkor egyelőre bizonytalan, így inflációs hatása is nehezen értékelhető.