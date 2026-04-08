Lakásvásárlás okosan: így válasszunk megfelelő méretet és elrendezést!

Lakásvásárlás során a szobaszám és az alapterület meghatározása fontos kérdés, és a szakértői tapasztalatok szerint a döntést gyakran nem a négyzetméterek, hanem az élhetőség és az elrendezés befolyásolja leginkább. De milyen szempontokra kell figyelni a szobaszám és alapterület meghatározásakor?

Egy ingatlanvásárlás során a szobaszám és az alapterület a gyakorlatban is a legfontosabb tényezők közé tartoznak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vevők alapvetően élethelyzethez kötött szempontként kezelik ezeket a tényezőket – mondta Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Arra is felhívta a figyelmet ugyanakkor, hogy általában a szobák száma az elsődleges a döntésnél, sokszor még az alapterületnél is fontosabb, különösen, ha jó az elrendezés és praktikus a térhasználat a megvásárolni kívánt lakásban.

A szakértő úgy látja, hogy utóbbi még az ingatlan elhelyezkedésénél is lényegesebb tényező. Így ha az ár miatt kompromisszumra kényszerülnek, akkor a legtöbben inkább a lokációból engednek, nem pedig a szobaszámból. Ezért aztán gyakran előfordul, hogy a városon kívül egy kisebb településen találják meg végül az ingatlanvásárlók az otthonukat.

A szobaszám fontossága a szakértő szerint is elsődleges, hiszen bár a jó közlekedés és a kiváló infrastruktúra is sokat számít, azonban, ha a lakás elrendezése vagy szobaszáma nem megfelelő, az hosszabb távon rendkívül kényelmetlenné válik.

Megfigyelései szerint a vevők is jellemzően arra törekszenek, hogy a családtagok külön „elvonulási teret” kapjanak. Emellett fontos szempont szokott lenni egy nagyobb közös élettér, vagyis elsősorban a nappali megléte, illetve az elrendezést tekintve – érthető módon – a különnyíló szobákat preferálják.

Társasházi lakások esetében az 1+2 vagy 1+3 szobás elrendezések most a legkeresettebbek, mert ezek már kényelmesen kiszolgálnak egy nagyobb családot, miközben még nem túl magas a fenntartási költségük.

Családi házaknál már nagyobbak az elvárások: az alapkövetelmény a gyakorlatban nappali + 4 szobára bővül. Általában a vevők szeretnének a házban külön dolgozószobát, vendégszobát és természetesen saját szobát a gyerekeknek – jegyezte meg a szakértő.

Az elvárások azonban nemcsak az otthon típusától függenek, hanem attól is, hogy milyen élethelyzetben van a lakásvásárló. Akik első lakásukat vásárolják, azok gyakran egyedülállók, és így alapvetően a kis lakásokat keresik, melyek ideális alapterülete számukra 27–50 m² között változhat.

A gyermeket váró vagy kisgyermekes családok már nagyobb, 70–100 m² lakásméreteket céloznak meg. Esetükben a 3–4 szoba az alapkövetelmény, hogy legyen tér a játékra, tanulásra is. A többgyermekes családok viszont 4–5 szobás, 100 m² alapterület feletti otthonokat keresnek, külön terekkel a szülők és gyermekek számára.

Kovácsné Zsichla Katalin tapasztalatai szerint a vevők többsége reálisan méri fel igényeit, de mindenkinél előfordulhatnak váratlan élethelyzetek. Ilyen lehet például egy munkahelyváltásnál az otthoni munkavégzésre való átállás, vagy az idős szülők lebetegedése miatti összeköltözés. Az is megtörténik olykor, hogy mindössze néhány év elteltével kinövik a lakást, de a szakértő úgy látja, hogy ez azért viszonylag ritkán fordul elő.

Mindenesetre azt tanácsolja, hogy ingatlanvásárlásnál a lakás elrendezését tekintve a vevők elsősorban az ingatlan használhatóságát vegyék figyelembe, ne pedig az alapterületet.

Amire mindenképpen figyelni kell, hogy az egybenyíló szobák általában rosszul használhatók ki, kényelmetlenek, ugyanígy a félszobák is gyakran problémát okoznak. Ezek legfeljebb addig megfelelő méretűek, amíg még kicsi a gyerek, utána már rendszerint szűkösnek bizonyulnak.

Emellett szükségesek a közös terek is, vagyis egy nappali és/vagy egy ebédlő, aminek a funkcióját egy kis konyha például nem tudja betölteni. Végül pedig a helykihasználás szempontjából a hosszú előszobák vagy folyosók sem praktikusak a szakértő véleménye szerint. Ezek ugyanis feleslegesen hasítanak ki nagy teret az alapterületből.

Kovácsné Zsichla Katalin szerint ingatlanvásárlás előtt mindenképpen át kell gondolniuk a vevőknek a várható élethelyzeteiket is, amelyekbe nagy eséllyel kerülhetnek néhány éven belül. Legalább 5–10 évre előre érdemes tervezni, különösen családalapítás előtt.

Azt is fontos végiggondolni, hogy miként élik az életüket a hétköznapok és hétvégék során, hogyan telik a napjuk, és ez milyen szobaszámot és méreteket indokol. Ezeket a paramétereket hasznos lehet fixen meghatározni, tehát például azt, hogy három szobára van szükség a leendő otthonukban, majd ehhez ragaszkodni.

Ismét felhívta a figyelmet arra, hogy sokszor egy kisebb, de jól tervezett lakás kényelmesebb lehet, mint egy rossz elrendezésű nagyobb, így nem az alapterülethez érdemes kötni magukat, hanem a praktikumhoz. A döntés kapcsán elképzelhető, hogy szükség lehet szakértői segítségre is.

Ez abból a szempontból is hasznos, hogy ingatlanvásárlásnál mindig gondolni kell a jövőbeni értékesíthetőségre is. Ennek kapcsán érdemes figyelembe venni az elhelyezkedést, de azt is, hogy a megvásárolt lakás lehetőleg olyan legyen, ami többféle élethelyzetű jövőbeni ingatlanvásárlót is képes kiszolgálni. Ezek ugyanis a legkönnyebben eladható ingatlanok.