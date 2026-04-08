Az ingatlanvásárlásnál a lokáció kulcsszerepe megkérdőjelezhetetlen, a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a vevők döntéseit gyakran mégis felülírják az árak. Bár a legtöbben ragaszkodnak az eredetileg kiszemelt környékhez, sokszor mégis kompromisszumokra kényszerülnek. De hogyan érdemes helyszínt választani, és mire kell figyelni?

Nemcsak az ingatlanközvetítők mondják sokszor, hogy ingatlanvásárlásnál a legfontosabb szempont az ingatlan elhelyezkedése, hanem a gyakorlat is egyértelműen visszaigazolja a lokáció kiemelt szerepét. A legtöbb ügyfél már konkrét elképzeléssel érkezik, a keresés jellemzően egy jól körülhatárolt lokációra koncentrálódik – jelezte Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Az ingatlanbemutatásokat követően ő ritkán tapasztalja, hogy a vevők széles körben, irány nélkül keresnének tovább. A tapasztalatok szerint a vásárlók túlnyomó többsége kitart az eredetileg kiválasztott helyszín mellett. Ettől ritkán térnek el, ha mégis, az külső tényezők – elsősorban az árak – miatt szokott megtörténni.

Arra is felhívta a figyelmet ugyanakkor, hogy a lokáció nem feltétlenül egyetlen kerületet jelent: például a dél-pesti érdeklődők általában 2–3 kerületben, sőt akár az agglomeráció bizonyos részein is vizsgálódnak egyszerre. Mégis leggyakrabban a vevők városrészek szintjén határozzák meg a keresési területet. Ritkán előfordul azonban az is, hogy ennél pontosabban, akár konkrét utcára vagy egy adott lakótelepi tömbre fókuszálnak.

A döntést gyakran a munkahely, illetve a gyermekek oktatási intézményeinek közelsége határozza meg. Emellett kiemelt szerepet játszik a közlekedés, a családi és baráti kapcsolatok, a megszokott környezet, az ingatlan ára, a parkolási lehetőségek és az infrastruktúra fejlettsége. De az egyéni preferenciák és az élethelyzetből fakadó igények is jelentős befolyással bírnak.

Kiemelkedő jelentősége van az előbbiek között az árnak, ami sok esetben felülírja a többi szempontot. Amennyiben az ingatlanvásárlók a várakozásaiknál magasabb árakkal szembesülnek egy adott helyszínen, akkor kompromisszumokat kénytelenek kötni.

Habár rendkívül lényeges az ingatlan elhelyezkedése, mégis kompromisszumként leggyakrabban az elhelyezkedésen változtatnak a vevők – mutatott rá Rácz Gyula László. Ennek következtében előfordul, hogy a vásárlók a kedvezőbb árak miatt Budapest peremkerületei vagy az agglomeráció felé fordulnak.

A befektetők esetében a lokáció szintén kulcsfontosságú, azonban megközelítésük eltér a saját célra vásárlókétól. Döntéseiket elsősorban olyan üzleti szempontok vezérlik, mint az ingatlan értékesíthetősége és kiadhatósága. Ezért jellemzően olyan lokációkat keresnek, amelyek egyszerre biztosítanak nyugodt környezetet és jó megközelíthetőséget, különös tekintettel a tömegközlekedési kapcsolatokra – jegyezte meg Rácz Gyula László.

A szakértő a bizonytalan ingatlanvásárlók számára azt tanácsolja, hogy a vásárlás előtt mindenképpen térképezzék fel alaposan a kiszemelt lokációt, amennyiben korábban nem éltek a környéken. Érdemes időt szánni a közlekedési lehetőségek, az infrastruktúra, a közbiztonság, valamint az aktuális piaci árak megismerésére.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kifejezetten javasolt a környék személyes bejárása, lehetőség szerint több napszakban is, hiszen ez jelentősen hozzájárul a megalapozott és hosszú távon is elfogadható döntés meghozatalához – tette hozzá Rácz Gyula László.

Ugyanakkor nem érdemes egy korábban elgondolt helyszínhez ragaszkodni, csak azért, mert azt ismerjük vagy korábban megtetszett. Hasznos, ha ilyenkor időt szánunk arra is, hogy más-más területeket is feltérképezzünk egy adott városban vagy akár az országon belül.