Ezekbe az irodákba szívesen bejárnak a munkavállalók!

A járvány enyhülése óta másról sem szól a cégvezetők élete, csak arról, hogyan csalogassák vissza a munkaerőt az irodába. Csocsó- vagy biliárdasztal, esetleg babzsákfotel az otthoni hangulatú munkavégzésért? Összegyűjtöttük azokat a szempontokat, amelyek tényleg számítanak a munkavállalóknak.

Ne ringassuk magunkat illúziókba

Mindenekelőtt azonban le kell szögeznünk, hogy a home office teljes tiltása nem működhet. Legyen akármilyen vonzó is az iroda, a munkavállalók nagy része akkor is ragaszkodni fog legalább 1-2 nap home officehoz. A legfontosabb célok tehát a következők kell, hogy legyenek:

a legkiválóbb szakembereket szerezzük és tartsuk is meg érjük el, hogy a munkavállalók a lehető leghatékonyabban tudjanak dolgozni, az irodában és otthon töltött napok megfelelő optimalizációjával

Ehhez a következőket kell tennünk: engedélyezni a home office-t, azokon a napokon, amikor az valóban indokolt (pl.: egyedül elvégzendő, elmélyülést igénylő feladatoknál, vagy ha a munkavállaló családi okokból nem tud bemenni az irodába, de otthon el tudja végezni a feladatait), és az irodát vonzóvá tenni ahhoz, hogy a munkavállalók örömmel menjenek be és hatékonyan tudjanak együtt dolgozni, amikor arra van szükség.

Optimalizáljuk az iroda méretét és az íróasztalok számát

Az első lépés mindezek megvalósításához, hogy aránylag pontosan fel tudjuk mérni, ki, mikor, mennyi időt fog bent tartózkodni az irodában, így ki tudjuk számolni, hogy maximum hány íróasztalra lesz szükség, és kik azok, akik osztozhatnak egy-egy íróasztalon. A közösségi tér ülőbútorai és dohányzóasztalai, vagy a kávézó bárszékei természetesen szintén alkalmasak lehetnek bizonyos mértékű munkavégzésre, de valljuk be, ezek inkább a közös ötletelés színterei, a 8 órában történő folyamatos laptopon való pötyögéshez íróasztal, rendes irodai szék vagy gimnasztikai labda, vagy álló munkaállomás kell, ellenkező esetben a munkavállalóknak rövid időn belül komoly egészségügyi problémái lesznek.

Így rendezzük be jól a közösségi teret!

Ahogy az egész iroda méretére, úgy a közösségi tér méretére is igaz, hogy ne legyen se túl nagy, se túl kicsi, azaz el kell találni az optimális méretet. Nem jó, ha kihasználatlanul marad a tér, mint ahogy az sem, ha egy kötetlenebb meetinget vagy prezentációt nem tudunk ott megtartani, mert nem fér el mindenki. Ezenkívül fontos, hogy a bútorok kényelmesek legyenek, de ne annyira, hogy csak pihenésre legyenek alkalmasak, munkára nem.

Extrák

Az irodát természetesen számtalan extrával is felszerelhetjük, amik lehetnek külön helyiségek pl.: jógaszoba vagy tárgyak pl.: csocsóasztal, vízadagoló, illetve szolgáltatások is pl.: masszázs, kávézó az irodán belül, valamint egyszeri rendezvények. Ezeknek az elemeknek a kiválasztásánál figyelembe kell vennünk, hogy legyenek, amik az egészség megőrzését szolgálják és olyanok is, amelyek egy kis kikapcsolódást nyújtanak a szünetekre. A legnépszerűbbek mindenképpen a kertek, teraszok, sportolásra alkalmas helyiségek, de a családosok biztosan nagyra értékelnek egy gyermekmegőrzőt, játszószobát is.

Szolgáltatások a környéken

Mindenképpen előnyös, ha az irodától sétatávolságra különböző szolgáltatások is megtalálhatók, de még előnyösebb, ha az irodaház alsó szintjén lévő üzletek közt találják meg a munkavállalók a legfontosabb szolgáltatásokat, mint például az éttermet, élelmiszerüzletet, fitnesztermet, postát, gyógyszertárat, bankfiókot, csomagpontot.

