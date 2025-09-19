A Duna House hálózatában az Otthon Start bejelentését követően látványosan megugrott az ingatlanmegtekintések száma: augusztusban közel 54%-kal több megtekintés történt, mint júliusban. A szeptember elsejei indulás után ugyanakkor a mutatások aktivitása mérséklődött, nagyjából 10%-kal csökkent augusztushoz képest, de továbbra is magasabb szinten maradt, mint a nyár elején.



„Az Otthon Start indulását megelőző hetekben csúcsosodott ki az érdeklődés, mely az indulás után némileg mérséklődött, de továbbra is jóval magasabb az ilyenkor szokásosnál, ami azt jelzi, hogy a program képes tartósan fenntartani a figyelmet az ingatlanpiacon” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Az őszi kereslet a téli számokban csapódhat le

A nyár végére megfigyelt élénkülés és a szeptemberi stabilizálódás azt vetíti előre, hogy a mutatások száma tartósan magas szinten maradhat, ami a tranzakciószámokban is pozitív pályát jelez. A júniusi 9908 és a júliusi 9492 adásvételt követően augusztusban közel 11 369 tranzakció zárult le, ami közel 20%-os növekedést jelent. A piaci várakozások alapján fokozatos élénkülésére lehet számítani: az év utolsó hónapjaiban a havi tranzakciószám 12 és 15 ezer között alakulhat, de optimistább előrejelzések szerint akár 17-19 ezer tranzakció is lehetséges az erősebb hónapokban.

„Fontos látni, hogy az ingatlanpiaci tranzakciók sosem azonnal követik a megemelkedett érdeklődést. A hitelbírálati és szerződéskötési folyamatok több hetet is igénybe vesznek, így a szeptember–októberi mutatások hatása várhatóan novembertől jelenik meg a statisztikákban, és részben a jövő év elejére tolódhat át. Ezért a tranzakciószámok felfutása időben elnyújtva válik láthatóvá” – tette hozzá Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.