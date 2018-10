Ötödik éve szárnyal az ingatlanpiac – Meddig tarthat a lendület?

Ötödik éve tart már az ingatlanpiaci fellendülés, ami a piac minden szektorában jelentős változásokat hozott. A lakáspiacon bekövetkezett áremelkedés ennek legszembetűnőbb példája, de a főváros különböző pontjain épülő irodaházak körüli toronydaruk sokasága is erről árulkodik. A szárnyalásnak viszont nemcsak mennyiségi elemei vannak, hanem a technológiai fejlődés következtében a felhasznált megoldások is folyamatosan változnak. Míg ez a lakáspiacon az okosotthonokat, az irodák esetében a különböző minősítéseket és “well” élményt takarja, addig a kiskereskedelmi ingatlanok piacán az e-kereskedelem térnyerése az egyik legfőbb hívószó. Az utóbbi időben azonban egyre többen teszik fel a kérdést, hogy meddig tarthat még a lendület. November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron!ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS